Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:07, 25 февраля 2026Культура

Безруков накопил штрафы

Безруков накопил штрафы ГИБДД на 20 тысяч рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный артист России Сергей Безруков менее чем за месяц накопил штрафы свыше чем на 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным документам, в период с 3 по 20 февраля в отношении актера было возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД. Все производства открыты на основании постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных с 30 октября по 21 ноября 2025 года.

По состоянию на 24 февраля общая сумма задолженности актера составила 21 750 рублей.

Ранее бывшего артиста украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко оштрафовали за пьяную езду в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    В ЕС удивились «невероятной» позиции Венгрии по Украине

    Подчиненная Зеленскому бригада ВСУ потребовала вывода личного состава с фронта

    Россиянин врезался в глухонемую женщину, бросил ее умирать в овраге и занялся бумагами

    Одна альтернатива вкладам обратила на себя внимание из-за снижения ставок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok