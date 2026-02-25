Безруков накопил штрафы ГИБДД на 20 тысяч рублей

Народный артист России Сергей Безруков менее чем за месяц накопил штрафы свыше чем на 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным документам, в период с 3 по 20 февраля в отношении актера было возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД. Все производства открыты на основании постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных с 30 октября по 21 ноября 2025 года.

По состоянию на 24 февраля общая сумма задолженности актера составила 21 750 рублей.

Ранее бывшего артиста украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко оштрафовали за пьяную езду в Подмосковье.