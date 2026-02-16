Бывшего солиста украинской группы Quest Pistols оштрафовали за пьяную езду

Автомобиль звезды Quest Pistols Show Криштофоренко конфисковали за пьяную езду

Бывшего артиста украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко оштрафовали за пьяную езду в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Химкинский городской суд признал Криштофоренко виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Артисту назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также его лишили права управлять транспортными средствами на два года. «Автомобиль марки Lexus постановлено конфисковать и обратить в доход государства», — гласит приговор.

Ранее Криштофоренко обвинил бывших коллег по группе в спонсировании Вооруженных сил Украины и оскорблениях в адрес россиян. По словам артиста, украинские музыканты после начала специальной военной операции уничтожили все упоминания о нем в открытых источниках.