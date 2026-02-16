Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:46, 16 февраля 2026Культура

Бывшего солиста украинской группы Quest Pistols оштрафовали за пьяную езду

Автомобиль звезды Quest Pistols Show Криштофоренко конфисковали за пьяную езду
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бывшего артиста украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко оштрафовали за пьяную езду в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Химкинский городской суд признал Криштофоренко виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Артисту назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также его лишили права управлять транспортными средствами на два года. «Автомобиль марки Lexus постановлено конфисковать и обратить в доход государства», — гласит приговор.

Ранее Криштофоренко обвинил бывших коллег по группе в спонсировании Вооруженных сил Украины и оскорблениях в адрес россиян. По словам артиста, украинские музыканты после начала специальной военной операции уничтожили все упоминания о нем в открытых источниках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Перебежавшему к ВСУ россиянину предложили взять заточку и искупить вину кровью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok