13:26, 25 февраля 2026

Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ceri Breeze / Shutterstock / Fotodom  

Бортпроводник British Airways был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело — авиакомпанию обвинили в неудачном расследовании. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в августе 2023 года, однако суд вынес решение по делу только в феврале 2026-го. Известно, что опытный член экипажа, работавший в British Airways уже 26 лет на тот момент, отдыхал между полетами в специально отведенном для этого месте. Это была комната с кроватями, отделенными друг от друга перегородками. Соседкой мужчины оказалась коллега-женщина.

По ее словам, она прилегла поспать, но в какой-то момент увидела, что стюард наблюдает за ней. Позже она заметила, что тот мастурбировал, не прикрыв одеялом свой половой орган. Тогда женщина в спешке покинула комнату. Ее другой коллега также вышел, и они обсудили произошедшее. Бортпроводница пожаловалась менеджеру авиакомпании, после чего было инициировано расследование.

В результате разбирательства суд первой инстанции отклонил иск авиакомпании, не посчитав доказательства сотрудницы весомыми и усомнившись в том, что случай в целом произошел. British Airways, однако, уволила мужчину. При этом позже трибунал все же постановил, что женщина была непоследовательна в ряде доказательств. В итоге авиаперевозчика обвинили в несправедливом увольнении и неудачном дисциплинарном расследовании. Теперь он обязан будет достичь взаимного соглашения о компенсации с бывшим сотрудником.

Это не первый громкий скандал с участием членов экипажей British Airways за последние несколько лет. В 2023 году женатого пилота уволили из авиакомпании за то, что перед полетом из ЮАР он устроил оргию, в ходе которой вместе с приятелями употреблял наркотики с обнаженных бюстов туристок. В марте 2025 года мужчина вернулся к работе.

