04:00, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Девушка занялась самодиагностикой с помощью интернета и опозорилась перед своей семьей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Family-soup рассказала, что ее на протяжении последнего месяца беспокоил сухой, прерывистый кашель. 25-летняя девушка попыталась найти ответы в интернете и занялась самодиагностикой.

«Несколько месяцев назад я видела ролик про собаку, кашлявшую похожим образом. Под ним было много комментариев о том, что именно так может проявляться сердечная недостаточность. До этого я закашлялась и меня вырвало, поэтому я начала искать информацию о своих симптомах. Многое совпало: сухой кашель, пенистая рвота, одышка после выполнения простых задач», — написала девушка.

После этого она начала сильно переживать и упрашивала своего жениха приехать к ней побыстрее с работы, чтобы вместе понять, стоит ли ей обращаться в неотложку. Девушку бросило в пот, ее сердцебиение участилось и ее начало охватывать чувство надвигающейся неминуемой беды. В итоге она позвонила еще и своим родителям, после чего вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики сделали кардиограмму и не обнаружили никаких заметных проблем со здоровьем, после чего начали задавать автору вопросы о том, сталкивалась ли она когда-нибудь с паническими атаками, намекая на то, что именно это с ней и произошло. Вскоре после отъезда бригады приехали родители девушки и ее жених.

«Он упомянул, что я слишком увлеклась вейпингом, и моя мама сразу же связала все воедино, сказав, что мой кашель — следствие курения. Рвота? Вся мокрота, которую я глотала. Одышка? Вейп вредит моим легким. После этого я два дня не курила, благодаря чему симптомы стали куда менее выраженными», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit занялась самодиагностикой в три часа ночи и поставила крест на своей жизни. Работающая медсестрой женщина убедила себя в наличии смертельно опасного заболевания.

