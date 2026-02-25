Реклама

Экономика
10:32, 25 февраля 2026Экономика

Доходы России от экспорта шампанского подсчитали

«Агроэкспорт»: Россия заработала на экспорте шампанского почти 5 млн долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В прошлом году экспорт игристых вин принес России 4,7 миллиона долларов. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало «Интерфакс».

Достигнутый показатель оказался на 44 процента больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки оценили почти в полтора миллиона литров.

Главным покупателем российского шампанского оказался Казахстан, импортировавший 425 тысяч литров. Кроме того, Белоруссия приобрела около 358 тысяч литров, а Китай — более 327 тысяч литров. Поставки в Киргизию и Абхазию составили около 115 и 74 тысяч литров соответственно.

По итогам прошлого года розничная продажа алкоголя в России упала больше чем на девять процентов. Самое значительное сокращение показал сегмент слабоалкогольных напитков — их продажи обрушились более чем на 87 процентов. Продажи водки сократились на 3,6 процента, а коньяка — на 9,2 процента.

Также выяснилось, что по итогам девяти первых месяцев 2025 года Франция вновь оказалась в пятерке основных поставщиков игристого вина в Россию впервые с 2022 года, расположившись на четвертом месте.

    Обсудить
