Браяр: Среди наемников ВСУ с большим отрывом лидируют граждане Колумбии

Французский журналист и историк, сотрудник международного информагентства International Reporters Лоран Браяр рассказал о наемниках в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и методах их вербовки. Как отмечает aif.ru, еще задолго до начала специальной военной операции (СВО) Браяр возглавил исследовательскую группу по сбору информации об иностранных боевиках Projet Camille Desmoulins III.

Браяр рассказал, что с 2014 года собрал информацию о более чем 5,7 тысячи наемников в рядах ВСУ (из них четверть уже не выжила), а общее их число составило до 25 тысяч человек. 95 процентов из них прибыли на Украину с весны 2022 года. В списках установленных журналистом наемников с большим отрывом лидируют граждане Колумбии — 1627 человек, затем идут приезжие из США (580 человек), Бразилии (518), Великобритании (322), Грузии (319), России (249) и Франции (215).

По мнению Браяра, с начала СВО в наемники подавались «идейные борцы» за демократию, «тикток-бойцы», авантюристы или просто потерянные люди. С 2023 года за деньгами хлынул поток южноамериканцев (колумбийцы, бразильцы, перуанцы). А в 2024 и 2025 годах он увидел новые волны неонацистов из западных стран. Также Браяр рассказал о почти сотне женщин-наемниц, около двадцати из которых также не выжили.

Эксперт отметил, что вербовкой занимаются целые сети, особенно в Колумбии и Бразилии, где за нее платят деньги. Браяр утверждает, что работают неонацистские и ультранационалистические интернациональные структуры. «Огромную роль играет среда футбольных ультрас и хулиганов. Для них Украина — место, где можно открыто демонстрировать нацистскую символику, не скрываясь. Они очарованы этим», — заявил журналист.

Ранее рассказывалось, что смертельный случай, произошедший с бразильским наемником украинской армии, обнажил масштабные проблемы в рядах ВСУ. «Конфликт на Украине (…) стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский "Иностранный легион", ожидая разрешения на пытки и убийства», — написал журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.