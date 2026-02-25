SC: Смертельный случай с бразильским наемником обнажил проблемы в рядах ВСУ

Смертельный случай, произошедший с бразильским наемником украинской армии, обнажил масштабные проблемы в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой вывод сделал журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture (SC).

«Конфликт на Украине <…> стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский "Иностранный легион", ожидая разрешения на пытки и убийства», — написал аналитик.

По его словам, инцидент продемонстрировал, что в ВСУ нет контроля за иностранными наемниками, игнорируются базовые права военнослужащих. Кроме того, Лейрос отметил пренебрежение командиров к собственным солдатам, в особенности к «добровольцам» из-за рубежа, в которых, считает журналист, Киев видит не более чем пушечное мясо.

Ранее стало известно, что в Киеве в расположении иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины забили бразильского наемника. Несовместимые с жизнью травмы он получил в рамках дисциплинаного воздействия, которое очевидцы и жертвы называли «пыткой».