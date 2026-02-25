Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:51, 25 февраля 2026Бывший СССР

Эксперт раскрыл подробности о бункере Зеленского в центре Киева

Военный эксперт Михайлов: Бункер Зеленского расположен на глубине 40 метров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Бункер президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева расположен на глубине 40 метров. Подробности о спецобъекте украинского лидера в беседе с aif.ru раскрыл военный эксперт Евгений Михайлов.

«Бункеры подобного типа могут располагаться относительно на небольшой глубине — 30-40 метров. Но, уверен, что для Зеленского и поглубже сделали», — заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что объект был построен советскими инженерами. Украинский лидер при необходимости может провести в бункере очень долгое время.

Ранее в сети появились кадры из бункера Зеленского, где он жил первые два года специальной военной операции. Видео спецобъекта опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok