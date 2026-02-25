Эксперт раскрыл подробности о бункере Зеленского в центре Киева

Военный эксперт Михайлов: Бункер Зеленского расположен на глубине 40 метров

Бункер президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева расположен на глубине 40 метров. Подробности о спецобъекте украинского лидера в беседе с aif.ru раскрыл военный эксперт Евгений Михайлов.

«Бункеры подобного типа могут располагаться относительно на небольшой глубине — 30-40 метров. Но, уверен, что для Зеленского и поглубже сделали», — заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что объект был построен советскими инженерами. Украинский лидер при необходимости может провести в бункере очень долгое время.

Ранее в сети появились кадры из бункера Зеленского, где он жил первые два года специальной военной операции. Видео спецобъекта опубликовала пресс-служба украинского лидера.