18:57, 25 февраля 2026

Еще одна страна захотела покончить с зависимостью от США

Axios: Канада захотела избавиться от зависимости от США в сфере обороны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Kawai / Reuters

Канада вслед за странами Европы захотела избавиться от зависимости от США в сфере обороны. Об этом пишет портал Axios.

Опубликованная в феврале 2026 года стратегия в области оборонной промышленности предполагает, что Канада, как и европейские страны, больше не может рассчитывать на США в качестве гаранта безопасности в экономическом или военном отношении.

«Давно устоявшиеся представления о конце имперских завоеваний, прочности мира в Европе и устойчивости старых союзов были опровергнуты. В этом нестабильном мире для Канады как никогда важно обладать способностью обеспечивать собственную оборону и защищать свой суверенитет», — говорится в документе.

Ранее издание Politico сообщило, что угрозы президента США Дональда Трампа спровоцировали резкое увеличение числа военнослужащих в армии Канады.

