Трамп спровоцировал рост вооруженных сил в одной стране

Politico: После угроз Трампа число военных в Канаде резко возросло

После угроз президента США Дональда Трампа число военных в Канаде резко возросло. Об этом сообщает Politico.

Министр обороны Дэвид Макгинти заявил, что растущая глобальная неопределенность побуждает многих канадцев идти на военную службу.

«Они хотят убедиться, что Канада остается безопасной и суверенной страной. Количество заявлений растет, потому что канадцы хотят служить», — сказал он.

По его словам, за последние восемь месяцев число новобранцев в канадских вооруженных силах увеличилось на 13 процентов.

Ранее стало известно, что США начнут проведение совместных военных учений с Канадой и Данией. Они должны пройти на Аляске и в Гренландии до середины марта.