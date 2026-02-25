Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 25 февраля 2026Мир

Трамп спровоцировал рост вооруженных сил в одной стране

Politico: После угроз Трампа число военных в Канаде резко возросло
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

После угроз президента США Дональда Трампа число военных в Канаде резко возросло. Об этом сообщает Politico.

Министр обороны Дэвид Макгинти заявил, что растущая глобальная неопределенность побуждает многих канадцев идти на военную службу.

«Они хотят убедиться, что Канада остается безопасной и суверенной страной. Количество заявлений растет, потому что канадцы хотят служить», — сказал он.

По его словам, за последние восемь месяцев число новобранцев в канадских вооруженных силах увеличилось на 13 процентов.

Ранее стало известно, что США начнут проведение совместных военных учений с Канадой и Данией. Они должны пройти на Аляске и в Гренландии до середины марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok