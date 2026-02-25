Реклама

Европейский лидер обвинил Украину в неуважении к ЕС

Фицо: Украина неуважительно относится к странам ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украина неуважительно относится к странам — членам Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Украина неуважительно относится к государствам — членам ЕС», — сказал политик.

Фицо напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что для вступления в Евросоюз необходимо согласие всех стран объединения. Он подчеркнул, что поддержит реализацию планов Киева по членству в ЕС лишь при условии соблюдения Украиной всех требований к государствам-кандидатам.

Ранее Фицо сообщил, что пытался обсудить с Зеленским ситуацию с нефтепроводом «Дружба», однако в Киеве отложили этот разговор. Он также отметил, что, по имеющейся у Словакии информации, трубопровод функционирует, а украинская сторона так и не позволила словацкому послу посетить поврежденную часть инфраструктуры.

