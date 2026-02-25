Фон дер Ляйен выставила требование Зеленскому

Фон дер Ляйен заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт «Дружбы»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». О требовании рассказала представитель ЕК Паула Пиньо, сообщает РИА Новости.

По ее словам, фон дер Ляйен обсуждала этот вопрос с Зеленским, просила его ускорить ремонт нефтепровода и спрашивала о сроках восстановления поставок.

Ранее Зеленский отметил, что ремонт и восстановление работы «Дружбы» небыстрый процесс. Он сообщил, что Украине рекомендовали отремонтировать нефтепровод, но «это делается не так быстро».

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».