ФСБ показала видео предотвращения покушения на российского бизнесмена

Задержание ФСБ заказчика покушения на бизнесмена показали на видео

ФСБ показала на видео, как произвела задержание предпринимателя, готовившего покушение на российского бизнесмена. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что в задержании заказчика преступления участвует спецназ ФСБ. По команде «Захват!» сотрудники ворвались в салон автомобиля в момент передачи денег и скрутили подозреваемого. Вскоре в наручниках его провели по снегу и усадили в салон автомобиля. В ролике демонстрируются пластиковые пакеты с деньгами, предназначавшимися киллеру.

По версии следствия, умысел на преступление возник у мужчины в сентябре 2025 года. Из-за нежелания отдавать долг в 15 миллионов рублей. Предприниматель обратился к знакомому для подготовки убийства и разработал план, а затем передал сообщнику фотографию жертвы и деньги — последние были предназначены для покупки оружия, боеприпасов и автомобиля. Заказчика задержали сотрудники ФСБ при передаче денег за якобы оконченное преступление. Сейчас он находится под стражей.