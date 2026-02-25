Реклама

Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

Блогер Пучков раскритиковал статьи в СМИ о новом имидже комика Галкина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал статьи в СМИ о новом имидже уехавшего в Израиль комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Таким мнением Гоблин поделился в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

Пучков с сарказмом заявил, что ему очень интересно читать материалы о том, как иноагент Галкин «постригся и подкачался». «Что это такое? Это осознанная продуманная реклама», — возмутился он и отметил, что такие статьи вызывают у него чувство омерзения.

Гоблин также счел, что многие россияне, читая подобные материалы, будут ностальгировать по выступлениям юмориста и захотят, чтобы он вернулся в Россию.

В конце января Галкин начал публиковать на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии, на которых он был запечатлен в непривычном образе. Так, комик стал появляться на снимках без очков и с многодневной щетиной, хотя раньше он всегда гладко брился, а также начал демонстрировать на фото свою спортивную фигуру. В комментариях многие женщины провозгласили юмориста секс-символом.

