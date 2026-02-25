Реклама

19:55, 25 февраля 2026Экономика

В России подготовили список автомобилей для использования в такси

Глава Минпромторга РФ Алиханов заявил о готовности списка автомобилей для такси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Список локализованных автомобилей, которые можно будет регистрировать для использования в качестве такси, уже внесен в правительство. Об этом в кулуарах Форума будущих технологий заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что в ближайшее время перечень рассмотрят и утвердят. Возможные сроки, когда это произойдет, чиновник не назвал.

Между тем закон о локализации автомобилей такси начинает действовать уже через три дня, с воскресенья, 1 марта. Таким образом, компании, задействованные в сфере перевозок пассажиров, так и не получили возможности подготовиться к радикальным изменениям на рынке.

Пока им известен только первичный перечень, включающий в себя более 20 моделей российских брендов и опубликованный еще в октябре прошлого года. Этот список вызвал недоумение в отрасли, потому что в него попали машины, в принципе не предназначенные для перевозок пассажиров в условиях города, такие как Niva Travel и УАЗ «Хантер».

Минпромторг обещал вскоре дополнить список новыми моделями, но процесс затянулся. В Общественном совете по развитию такси указали, что такая задержка заставляет таксопарки по всей стране поставить на паузу инвестиции и отказаться от формирования финансово-экономических моделей развития. Более того, в организации предупредили, что без итогового перечня региональные власти с 1 марта в принципе не смогут регистрировать автомобили такси.

Как отмечали эксперты, регионы могут оказаться крайними в этой ситуации, потому что ответственность за сбои ляжет на них. Кроме того, после публикации списка им понадобится какое-то время, чтобы внести необходимые изменения в действующее законодательство.

