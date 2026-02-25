В Донецке осудят грузинского наемника ВСУ Дигмелашвили

В Донецке осудят грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 42-летний гражданин Грузии Шмаги Дигмелашвили прибыл на территорию Украины и вступил в «Грузинский национальный легион» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга). На тренировочных базах он прошел военную подготовку. После этого его обеспечили оружием, и до осени 2025 года он принимал участие в боевых действиях против российских войск.

За свои действия мужчина получил вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей.

Дигмелашвили объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

