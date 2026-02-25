Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 25 февраля 2026Силовые структуры

Гражданин Грузии заработал миллионы рублей на войне с Россией

В Донецке осудят грузинского наемника ВСУ Дигмелашвили
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Донецке осудят грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 42-летний гражданин Грузии Шмаги Дигмелашвили прибыл на территорию Украины и вступил в «Грузинский национальный легион» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга). На тренировочных базах он прошел военную подготовку. После этого его обеспечили оружием, и до осени 2025 года он принимал участие в боевых действиях против российских войск.

За свои действия мужчина получил вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей.

Дигмелашвили объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее была раскрыта сумма гонорара шведского наемника ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok