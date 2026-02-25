25-летняя блогерша умерла от загадочной болезни

Блогерша из Бразилии Мария Рита Родригес да Силва умерла в возрасте 25 лет

Блогерша из Бразилии Мария Рита Родригес да Силва умерла в возрасте 25 лет от загадочной болезни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на ее родителей.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей любимой дочери Марии Риты. К сожалению, Мария внезапно заболела и покинула нас», — рассказали родственники блогерши.

Точная причина ее смерти не называется.

Родригес да Силва была родом из бразильского города Сан-Бернарду-ду-Кампу. Она вела аккаунт в соцсети TikTok, на который было подписано более 65 тысяч человек. Также у блогерши была страница в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), за которой следили 11 тысяч пользователей. Контент блогерши был посвящен красоте и моде. Также она рассказывала о своем пути к похудению и публиковала фотографии из зарубежных путешествий.