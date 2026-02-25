Певица Кети Топурия сделала каре и показала новый имидж

Грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия сменила имидж и показала новую внешность. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала перед камерой в сером костюме, который состоял из свитшота и брюк. При этом она запечатлела, как парикмахер отрезает ей часть заплетенных в косу волос. Так, специалистка сделала звезде каре, которое та продемонстрировала на камеру.

