16:09, 20 февраля 2026

Ивлеева сменила имидж на фоне взлома аккаунта

Блогер Анастасия Ивлеева окрасила волосы в блонд на фоне взлома аккаунта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastyaivleeva

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева сменила имидж на фоне взлома аккаунта. Пост появился на ее второй странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость предстала перед камерой с объемной укладкой и окрашенными в блонд волосами. Она заявила, что твердо решила вновь стать блондинкой.

«Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, я сегодня полноценно вернулась к блонду», — указала инфлюэнсерша, отметив, что из-за погодных условий ехала в салон три часа.

Ранее в феврале Анастасия Ивлеева сообщила, что ее аккаунт в Instagram взломали. «Мой аккаунт _agentgirl_ взломали, сейчас у меня нет к нему нормального доступа. Все посты, сторис и личные сообщения, которые вы видите от моего имени, сейчас не мои», — предупредила подписчиков блогерша.

