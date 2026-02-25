Реклама

00:34, 25 февраля 2026Из жизни

Крупнейший архив документов об НЛО уничтожен после распоряжения Трампа

Олег Парамонов
Фото: Mike Blake / Reuters

Крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен через день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

20 февраля неизвестные удалили сотни гигабайтов данных с главного сервера сайта The Black Vault — онлайн-архива, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд — младший. За это время он направил властям более 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал свыше 3,8 миллиона рассекреченных документов.

Гринуолд заявил, что не считает произошедшее однозначной диверсией, однако не может исключить такую возможность. По его словам, помимо исчезновения данных, также изменились права доступа к некоторым директориям. Он обещает восстановить архив из резервных копий.

Ранее Трамп сообщил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых речь идет о внеземной жизни и НЛО. По его словам, раскрываться будут и документы, содержащие другие сведения, связанные с «крайне сложными», но важными и интересными вопросами.

