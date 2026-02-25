Реклама

Экономика
14:02, 25 февраля 2026Экономика

Квартиры для богатых в Москве резко изменились в цене

CORE.XP: Чек в премиальном сегменте жилой недвижимости Москвы вырос на 29 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Средний чек в премиальном сегменте на первичном рынке недвижимости Москвы вырос на 29 процентов. О резком изменении цен на квартиры для богатых в столице сообщают аналитики жилого направления компании CORE.XP и группы компаний «Сумма Элементов» в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, за 2025 год в старых границах Москвы заключили 55,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 2 процента больше, чем годом ранее. При этом основной объем сделок (58 процентов) пришелся на сегмент «бизнес». Далее следуют жилые комплексы комфорт-класса (33 процента сделок), премиального (8 процента) и де-люкс (1 процент) сегментов.

В основном состоятельные покупатели выбирали пять районов столицы — Даниловский, Западное Дегунино, Очаково-Матвеевское, Покровское-Стрешнево и Хорошево-Мневники.

Средний чек на квартиры в новостройках бизнес-класса вырос на 9 процентов, до 28,6 миллиона рублей. В премиальном сегменте жилье подорожало сильнее — на 18 процентов, до 79,6 миллиона рублей. Еще больше подорожали апартаменты премиум-класса — на 29 процентов, до 82,5 миллиона рублей.

Такую динамику аналитики объясняют ростом сделок в одном из клубных проектов, на который пришлась основная доля спроса в 2025 году.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в 2025 году продали за 1,5 миллиарда рублей. Она находится в Москве, в нескольких шагах от Красной площади.

