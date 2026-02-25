Лидер АдГ Хрупалла: Москва должна войти в список визитов Мерца

Москва должна войти в список визитов канцлера ФРГ Фридриха Мерца. С таким советом выступил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла на своей странице в соцсети X.

«Я надеюсь, что во время своих поездок он не только говорил, но и извлек уроки. В таком случае Москва тоже должна войти в список его поездок — Европа не заканчивается на Украине!», — посоветовал Хрупалла, комментируя визиты Мерца в Китай и Индию.

Ранее Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Он заявил, что европейские страны, включая ФРГ, должны взять ответственность за оборону собственных границ в свои руки и научиться говорить на языке силы.