Россияне назвали деньги самым желанным подарком

«Финуслуги»: Треть россиян хотят деньги в подарок на 23 Февраля или 8 Марта

Треть россиян хотела бы получить на праздники 23 Февраля и 8 Марта деньги. Самый желанный подарок назвали по итогам исследования финансового маркетплейса «Финуслуги», сообщает ТАСС.

По словам аналитиков, соотношение тех, кто хотел бы получить деньги вместо любого другого подарка, примерно одинаковое — 36 процентов среди женщин и 29 процентов среди мужчин.

«Сторонников сюрприза в денежном эквиваленте больше в возрасте от 18 до 24 лет, а вот тем, кому за 55 лет в большинстве своем "приятно любое внимание"», — добавили авторы опроса.

Как показало исследование, на подарки 23 Февраля и 8 Марта россияне тратят до пяти тысяч рублей. Мужчины в основном дарят цветы, а женщины — скромный знак внимания. При этом больше половины представителей сильного пола не обижаются на отсутствие подарков или если получат подарок для галочки, как пена для бритья или носки. Среди женщин тех, кто не обижается подарков на 8 марта, лишь треть (36 процентов).

По данным платформы «Кукушка», оплата коммуналки и кредитов вошла в топ-3 самых желанных для россиянок подарков на 8 Марта. Соответствующий запрос прозвучал со стороны 19 процентов респонденток. Чаще участницы исследования просили подарить им только букет цветов (31 процент) и впечатление в виде поездки, события или активности (28 процентов).