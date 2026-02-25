Реклама

Мощное уничтожение американского БТР на Украине попало на видео

Опубликовано видео уничтожения американского БТР в Константиновке
Операторы 6-й дивизии уничтожили две цели в Константиновке. Видео опубликовал военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сначала бойцы ликвидировали брошенный американский бронетранспортер (БТР) М-113.

«Второй эпизод ярче. Британский FV-103 Spartan пытался провести ротацию, но быстро попался нашей разведке. Мехвод ВСУ маневрировал, но FPV-дрон догнал и накрыл БТР вместе с десантом», — рассказал военкор.

Ранее разведывательно-штурмовая бригада «Север-V» Добровольческого Корпуса (ДК) армии России опубликовала в Telegram-канале кадры с уничтожением живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими операторами FPV-дронов.

