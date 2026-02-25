Реклама

08:08, 25 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о снеге и дожде

Синоптик Макарова: Осадки в виде снега и дождя ожидаются в Москве в выходные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В пятницу и предстоящие выходные в Москве ожидаются осадки в виде снега и дождя. Об этом предупредила жителей столичного региона ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в четверг, 26 февраля, осадков не будет, а на следующий день в мегаполисе пойдет мокрый снег.

«В субботу местами тоже небольшие осадки: ночью в виде снега, днем — мокрый снег. В воскресенье, ночью небольшой снег, днем — мокрый снег, дождь», — добавила Макарова.

В целом, учитывая астрономические факторы, в Московском регионе наметился курс на повышение температуры воздуха. В течение недели ожидается потепление, днем столбики термометров могут показать плюсовые значения. Однако в таких условиях на дорогах может образоваться гололедица, предупредила метеоролог.

Ранее Макарова спрогнозировала, что снегопад в Москве завершится вечером в среду, 25 февраля. Осадки начались во вторник и увеличили снежный покров на 15 сантиметров.

