На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка

На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка, об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что солнечная активность быстро восстанавливается после перерыва в середине февраля, однако новая вспышка намного слабее солнечного шторма в начале месяца, когда на звезде произошло шесть мощнейших вспышек класса X.

Нынешней вспышке присвоен балл М2.4. Угроза для Земли отсутствует, поскольку активность происходит на самом краю Солнца.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что на обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна. Поскольку энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, число и площадь пятен связаны с уровнем солнечной активности.

