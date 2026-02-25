Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:16, 25 февраля 2026Наука и техника

На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка, об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что солнечная активность быстро восстанавливается после перерыва в середине февраля, однако новая вспышка намного слабее солнечного шторма в начале месяца, когда на звезде произошло шесть мощнейших вспышек класса X.

Нынешней вспышке присвоен балл М2.4. Угроза для Земли отсутствует, поскольку активность происходит на самом краю Солнца.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что на обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна. Поскольку энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, число и площадь пятен связаны с уровнем солнечной активности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Премьер Словакии пригрозил Украине

    В российском городе захотели переименовать улицу в честь Сталина

    Стало известно о телефонном разговоре Трампа с Зеленским

    Оценены шансы Овечкина обойти Горди Хоу

    В России анонсировали планы включить вакцины от рака в программу ОМС

    Мишустин анонсировал единые правила отображения цен на маркетплейсах

    На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok