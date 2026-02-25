Реклама

09:54, 25 февраля 2026

На Украине предрекли новый Майдан при одном условии

Камельчук: Украинцы выйдут на Майдан, если условия мира будут несправедливыми
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Thomas Peter / Reuters

Граждане Украины выйдут на массовые протесты, если условия мирного урегулирования конфликта с Россией покажутся им «несправедливыми». Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Народ, если вдруг кто-то попытался бы предложить что-то в стиле [условий экс-президента Украины Виктора] Януковича в 2013-2014 годах, выйдет на Майдан даже во время военного положения. И есть кому выйти, поверьте мне. Даже если это будут одни женщины, они выйдут и будут высказываться», — сказал он.

Камельчук добавил, что эту позицию президент Украины Владимир Зеленский пытается донести до российской стороны и западных партнеров в ходе переговорного процесса. «Позиция переговорной группы президента подкреплена настроениями народа», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в феврале украинцы пересмотрели свою позицию по уступкам территорий. По данным опроса киевского международного института социологии (КМИС), 40 процентов согласны на отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности. При этом в январе о готовности на территориальные уступки для урегулирования конфликта заявляли 33 процента украинцев.

