Фильм «Битва за битвой» считается фаворитом «Оскара» 2026 года

Назван фаворит «Оскара» 2026 года в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Фаворитом на получение премии в этой номинации считается картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Букмекер Pinnacle предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1,20.

Следующим в списке фаворитом идет фильм «Грешники» Райана Куглера. Поставить на то, что картина возьмет «Оскар» можно за 5,00. Тройку фаворитов замыкает «Хамнет» Хлои Чжао (13,50).

Шансы на «Оскар» Марти Великолепного с Тимоти Шаламе оцениваются коэффициентом 26,00. В случае, если статуэтки удостоится «Сентиментальная ценность» режиссера, Йоакима Триера, сыграют ставки с коэффициентом 51,00. Вероятность победы оставшейся пятерки претендентов не превышает один процент.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 15 марта 2026 года. За приз в категории «Лучший фильм» поборются картины «Бугония», «Формула-1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».