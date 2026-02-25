Реклама

14:29, 25 февраля 2026Забота о себе

Названы неочевидные признаки высокого уровня сахара в крови

Диетолог Барнс: При высоком уровне сахара может часто обостряться молочница
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Диетолог и фитнес-инструктор Кассандра Барнс предупредила, что признаки высокого уровня сахара в крови часто заметны даже без анализов. Неочевидные симптомы проблемы она назвала изданию Daily Mirror.

По словам Барнс, из-за высокого уровня сахара в крови меняется бактериальный баланс, что ведет к росту грибов кандида. Из-за этого может часто обостряться молочница. Еще один характерный признак — это накопление жира в области живота. «Такой тип лишнего веса называют жировым валиком. Считается, что это фактор риска развития диабета второго типа», — предупредила диетолог.

Специалистка также отметила, что при диабете многие испытывают сильную жажду. Это происходит потому, что в крови слишком высокая концентрация глюкозы. Чтобы ее разбавить, клетки отдают практически всю воду в кровоток. Кроме того, человек может ощущать постоянный голод и сильную усталость. Барнс пояснил, что причина этого заключается в неправильном усвоении глюкозы: она перестает давать организму энергию, отсюда и появляется отсутствие сил и ложное ощущение голода.

Ранее кардиолог Джереми Лондон заявил, что боль или давление в сердце являются самыми тревожными сигналами перед инфарктом. По его мнению, нужно провериться, если дискомфорт появляется при физической нагрузке и проходит в покое.

