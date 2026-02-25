«Нильсен»: Спрос на лапшу быстрого приготовления снизился на 15,9 процента

В 2025 году спрос на лапшу быстрого приготовления в России обрушился. Об этом со ссылкой на данные компании «Нильсен» сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают аналитики, продажи продуктов быстрого приготовления в России снизились на четыре процента. Причем сильнее всего упали продажи быстрорастворимой лапши — спрос на нее сократился сразу на 15,9 процента, несмотря на рост ассортимента на четверть (26 процентов). Так называемые бич-пакеты формируют 88,6 процента спроса при этом.

Продажи лапши в брикетах сократился за год на 5,7, в стаканчиках или лотках — на 1 процент. Лапша в коробочке и другой упаковке потеряла 15,9 процента.

По словам директора по маркетингу и бизнес-эффективности Mareven Food Central (бренды «Роллтон» и «Биг Бон») Нгуен Хай Иен, рост интереса к лапше быстрого приготовления зависит в зависимости от бренда и вкуса — так, в последнее время росли продажи лапши том ям и кимчи, но основная доля в категории (почти половина) сохраняется за обычной лапшой со вкусом курицы и говядины.

Как отмечают в «Эвотор», за последний год пачка быстрорастворимой лапши подорожала на 16 процентов, до 62 рублей. Аналитики связывают это не только с инфляцией, но и с переходом потребителей на более дорогие бренды.

По итогам января Россия закупила в Южной Корее лапши на 6,4 миллиона долларов — объемы поставок выросли вдвое год к году.

Нынешний результат стал максимальным за всю историю поставок. Прошлый рекорд был установлен в ноябре 2025 года — 5,9 миллиона долларов. В натуральном выражении импорт за год вырос в 1,9 раза, до 1,44 тысячи тонн. По сравнению с ноябрем закупки увеличились на 140 тонн.