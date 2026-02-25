Одна альтернатива вкладам обратила на себя внимание из-за снижения ставок

Кабаков: Облигации могут привлечь внимание вкладчиков на фоне снижения ставок

Россияне могут начать искать альтернативу вкладам, проценты по которым скоро пересмотрят на фоне снижения ключевой ставки, что сделает их менее выгодным. Ей могут стать облигации, такое мнение выразил в разговоре с «Известиями» директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков.

«Для частного инвестора текущая ситуация означает выбор между фиксацией доходности на долгосрочных вкладах в расчете на дальнейшее снижение ставок и поиском альтернатив. При этом необходимо учитывать инфляцию и потенциальное сокращение реальной доходности длительных депозитов», — обратил внимание специалист.

Внимание россиян могут привлечь облигации федерального займа и корпоративные облигации квазигосударственных компаний, в частности, валютные, полагает Кабаков.

«Однако такие инструменты предполагают иной профиль риска и волатильности по сравнению с гарантированными вкладами», — указал эксперт.

Кроме того, если ставки по вкладам продолжат падать, граждане начнут вкладываться в валюту, объекты недвижимости и иностранные активы.

Ранее стало известно, что в России рухнула доходность вкладов. Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев объяснил, что средняя максимальная ставка по вкладам опустилась до 14,49 процента, обновив минимум с декабря 2023 года.