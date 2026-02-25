Реклама

Экономика
08:35, 25 февраля 2026Экономика

Одна альтернатива вкладам обратила на себя внимание из-за снижения ставок

Кабаков: Облигации могут привлечь внимание вкладчиков на фоне снижения ставок
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nan Tun Nay / Shutterstock / Fotodom

Россияне могут начать искать альтернативу вкладам, проценты по которым скоро пересмотрят на фоне снижения ключевой ставки, что сделает их менее выгодным. Ей могут стать облигации, такое мнение выразил в разговоре с «Известиями» директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков.

«Для частного инвестора текущая ситуация означает выбор между фиксацией доходности на долгосрочных вкладах в расчете на дальнейшее снижение ставок и поиском альтернатив. При этом необходимо учитывать инфляцию и потенциальное сокращение реальной доходности длительных депозитов», — обратил внимание специалист.

Внимание россиян могут привлечь облигации федерального займа и корпоративные облигации квазигосударственных компаний, в частности, валютные, полагает Кабаков.

«Однако такие инструменты предполагают иной профиль риска и волатильности по сравнению с гарантированными вкладами», — указал эксперт.

Кроме того, если ставки по вкладам продолжат падать, граждане начнут вкладываться в валюту, объекты недвижимости и иностранные активы.

Ранее стало известно, что в России рухнула доходность вкладов. Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев объяснил, что средняя максимальная ставка по вкладам опустилась до 14,49 процента, обновив минимум с декабря 2023 года.

