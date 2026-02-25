В России рухнула доходность вкладов

Эксперты оценили падение доходности рублевых вкладов за последние 2 года

В России средние ставки по рублевым вкладам за два года упали до минимальных значений. Как отмечает в разговоре с «Известиями» Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro, средняя максимальная ставка по вкладам опустилась до 14,49 процентов, обновив минимум с декабря 2023 года.

«По данным на 20 февраля, показатель уже на уровнях 14,24 процента для трехмесячных вкладов и 14,27 процента для полугодовых», — добавил Астафьев.

Кроме того, исходя из данных «Финуслуг», текущий уровень доходности вкладов до трех месяцев стал самым низким с декабря 2023 года. Меньше привлекают жителей страны и вклады на длительные сроки: средняя ставка по полугодовым депозитам опустилась до 13,92 процента, а по вкладу на год — 12,79 процента. До этого подобные значения можно было наблюдать только в феврале 2024 года.

Эти цифры, по мнению аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеевой, говорят о том, что финансовый рынок уже практически принял сценарий, при котором период экстремально жесткой денежно-кредитной-политики (ДКП) остался позади.

Но доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян в свою очередь предупредил россиян, что пока рано говорить об устойчивости для последовательного смягчения ДКП.

В свою очередь, в «Финуслугах» дали совет: для того чтобы россиянам зафиксировать доходность на длительный срок, имеет смысл рассмотреть долгосрочные вклады.

Это подтвердила и Гаянэ Замалеева, так как средние доходности по вкладам, с высокой вероятностью, продолжат снижаться и дальше, а частичное размещение средств на несколько лет позволит зафиксировать комфортный уровень дохода.

Ранее россиянам объяснили рост просрочек по ипотеке.