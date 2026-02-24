Реклама

Экономика
16:46, 24 февраля 2026Экономика

Больше половины крупнейших банков России снизили ставки по вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладу на три месяца упала до 14,13 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России после очередного снижения ключевой ставки регулятора 13 банков из 20 крупнейших снизили ставки по вкладам. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Оказалось, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 кредитных организаций составила 14,13 процента. Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев достигла 13,92 процента, а по вкладу на год — 12,79 процента.

Кроме того, средняя ставка по вкладу на полтора года составила 11,40 процента, по двухлетнему вкладу — 11,24 процента и по трехлетнему — 10,61 процента.

По прогнозам, доходность банковских вкладов в России будет падать по мере снижения ключевой ставки Центрального банка. Эксперты не исключают, что в 2026 году часть активов может перейти с депозитов в инвестиционные инструменты и альтернативные способы накопления с большей доходностью. Однако именно депозиты сохранят статус ключевого низкорискового варианта хранения сбережений.

По итогам 2025 года суммарный объем банковских вкладов жителей России вырос на 16,3 процента в сравнении с тем же периодом позапрошлого года.

