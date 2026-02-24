Владельцев банковских вкладов предупредили о падении доходов

«Сравни»: В России продолжат падать ставки по банковским вкладам

Доходность банковских вкладов в России будет постепенно уменьшаться по мере снижения ключевой ставки регулятора. Об этом предупредил директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев. Его процитировали «Известия».

Он считает, что в 2026 году часть активов может перетечь с депозитов в инвестиционные инструменты и альтернативные способы накопления с большей доходностью. Впрочем, речь идет о коррекции всего в пять-десять процентов. Что касается депозитов, то они все равно останутся ключевым низкорисковым вариантом хранения сбережений.

В связи с этим Гамзаев посоветовал россиянам распределить средства по разным срокам размещения. Часть положить на краткосрочные вклады для извлечения более высокого процентного дохода, а остальные деньги — на более длительные депозиты, чтобы зафиксировать ставку на продолжительный период. Эксперт подчеркнул, что вклады сохранят за собой статус надежного и понятного инструмента сбережений, хотя уровень доходности упадет по сравнению с тем, что был в прошлые годы.

По данным сервиса «Финуслуги», за последнюю неделю после очередного снижения «ключа» средние ставки по вкладам на три месяца в российских банках опустились до 14,2 процента годовых, что стало минимумом за два года.