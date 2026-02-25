Реклама

Наука и техника
02:00, 25 февраля 2026Наука и техника

Определено неочевидное влияние небольшой дозы алкоголя на мозг

DAD: Даже умеренное количество алкоголя ухудшает связь между полушариями мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Даже умеренное количество алкоголя меняет принципы работы мозга, ослабляя связи между его отделами. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миннесоты. В работе, опубликованной в журнале Drug and Alcohol Dependence (DAD), показано, что после приема спиртного мозг начинает обрабатывать информацию более изолированно: усиливаются локальные связи внутри отдельных зон, но снижается глобальная связанность между различными областями.

В исследовании приняли участие 107 здоровых добровольцев в возрасте от 21 до 45 лет. В рамках двух сессий им давали либо напиток, повышающий концентрацию алкоголя в крови до уровня 0,08 г/дл, либо плацебо. Через 30 минут участники проходили МРТ-сканирование. Ученые проанализировали взаимодействие между 106 областями мозга с помощью методов сетевой математики.

Результаты показали, что под воздействием алкоголя возрастает так называемая «локальная эффективность» — активность становится более кластерной, как если бы информация циркулировала внутри отдельных «районов», но хуже передавалась по всей «сети». Одновременно снижалась глобальная эффективность передачи сигналов между удаленными участками мозга. Причем именно степень этого разрыва между областями коррелировала с субъективным ощущением опьянения: при одинаковом уровне алкоголя в крови те участники, у кого сильнее нарушалась глобальная связанность, чувствовали себя более пьяными.

Наиболее заметные изменения затронули, в частности, затылочную долю, отвечающую за обработку зрительной информации. Это может частично объяснять типичные эффекты алкоголя — размытое зрение, нарушение координации и замедление реакции.

Ранее стало известно, что регулярное употребление алкоголя повышает риск колоректального рака.

