Из жизни
21:06, 25 февраля 2026

Опубликованы лучшие фотографии животных 2026 года

Гран-при World Nature Photography Award получил снимок белого горбатого кита
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jono Allen / World Nature Photography Award

Австралийский подводный фотограф Джоно Аллен стал обладателем Гран-при конкурса World Nature Photography Award 2026 за снимок редкого белого детеныша горбатого кита. Лучшие снимки международного конкурса фотографий животных опубликовало издание Daily Mail.

На фотографии Джоно Аллена запечатлен китенок по имени Махина — это слово на тонганском языке означает «луна». Аллен снял его в тропических водах архипелага Вавау в Тонга, когда детеныш плыл рядом со своей матерью. Это редчайший кадр: альбиносом рождается лишь один из 40 тысяч горбатых китов.

Minghui Yuan / World Nature Photography

Золото в категории «Поведение беспозвоночных» получил китайский фотограф Минхуэй Юань. Он запечатлел личинку мешочницы в тропическом лесу Сишуанбаньна на юге Китая. Насекомое строило защитное гнездо из собственных ядовитых волосков на молодых листьях растения.

Американка Мэри Шрейдер победила в категории «Портреты животных». На ее снимке, сделанном в национальном парке Бвинди в Уганде, молодая горилла с любопытством наблюдает за яркой бабочкой.

Mary Schrader / World Nature Photography Award

Материалы по теме:
Планета боли Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Планета болиБеспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
13 марта 2021
Метаморфозы жизни Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Метаморфозы жизниЛюди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
27 февраля 2021

Ранее сообщалось, что показаны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года. Среди финалистов, помимо собак и кошек, были двухмесячный хорек Боудикка и черепаха Эдгар. Главный приз забрала фотография Мишеля Зогзоги «Событие, меняющее жизнь». На ней один котенок нападает на другого.

