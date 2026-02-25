Песков объяснил реакцию Британии и Франции на информацию о ядерном оружии для Украины

Песков: Было бы странно, если бы Британия и Франция подтвердили планы по Украине

Было бы странно, если бы Великобритания и Франция подтвердили информацию о планах передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Для нас здесь главное — это те данные, которыми располагает наша специальная служба. Это не голословные данные. И, учитывая опыт всего, что имело место до сих пор, можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так. Именно такая угроза имела место», — отметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что своевременная публикация соответствующих разведданных помешает реализации этих «совершенно безумных» планов.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.