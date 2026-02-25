Реклама

07:01, 25 февраля 2026

Лавина из 10 тысяч голых мужчин погребла шесть человек

Шесть человек пострадали во время давки на голом фестивале в Японии
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Шесть человек пострадали в давке во время ежегодного фестиваля в японском городе Окаяма. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

«Голый фестиваль» Сайдайдзи Эе устраивают с 1510 года. В третью субботу февраля мужчины в набедренных повязках собираются в храме. Они скандируют «Вассой! Вассой!» и обливаются холодной водой. Затем настоятель бросает в затемненный зал священную палочку синги, и начинается ожесточенная борьба. Каждый пытается схватить ее первым.

В этом году в храм пришли около десяти тысяч мужчин. Когда они бросились за палочкой, началась давка. Один из очевидцев сравнил происходящее со сходом лавины голых людей. Когда толпа разошлась, на земле остались лежать шесть человек.

Всех пострадавших доставили в больницу. Трое пришли в себя и вскоре выписались. Еще трое оставались без сознания.

Организаторы признали, что подобный инцидент произошел впервые за всю Сайдайдзи Эе. По их словам, случившееся ставит под вопрос проведение фестиваля в будущем.

Ранее сообщалось, что в японском городе Нагаока прошел традиционный фестиваль, во время которого по улицам носят огромный деревянный фаллос. На нем едут женщины в свадебных нарядах, вышедшие замуж за последний год.

