Порномодель напала на мужчину с ножом за нежелание заниматься сексом

В США девушку, напавшую с ножом на мужчину, искали с дронами и квадроциклами

В американском штате Флорида порномодель напала на мужчину с ножом. Об этом сообщает WSVN.

Нападение совершила 30-летняя Ла'Роуз Энджел Сент. Согласно материалам дела, мужчина привел ее к себе домой. Там он обнаружил, что девушка не исповедует иудаизм, и отказался заниматься с ней сексом. Последовала ссора. «Сейчас я сорвусь!» — заявила она и ударила пострадавшего кухонным ножом.

Полиция организовала масштабные поиски. Девушку искали с применением дронов, квадроциклов и пеших патрулей и в итоге нашли: полицейский дрон заметил ее, когда она пыталась скрыться на внедорожнике. В пятницу, 20 февраля, ей предъявили обвинения в побоях, причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.

Ранее в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду, который женился на другой и купил ей мотоцикл. Она встречалась с пострадавшим с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц.