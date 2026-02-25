Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 25 февраля 2026Из жизни

Порномодель напала на мужчину с ножом за нежелание заниматься сексом

В США девушку, напавшую с ножом на мужчину, искали с дронами и квадроциклами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: WSVN-TV

В американском штате Флорида порномодель напала на мужчину с ножом. Об этом сообщает WSVN.

Нападение совершила 30-летняя Ла'Роуз Энджел Сент. Согласно материалам дела, мужчина привел ее к себе домой. Там он обнаружил, что девушка не исповедует иудаизм, и отказался заниматься с ней сексом. Последовала ссора. «Сейчас я сорвусь!» — заявила она и ударила пострадавшего кухонным ножом.

Полиция организовала масштабные поиски. Девушку искали с применением дронов, квадроциклов и пеших патрулей и в итоге нашли: полицейский дрон заметил ее, когда она пыталась скрыться на внедорожнике. В пятницу, 20 февраля, ей предъявили обвинения в побоях, причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Ранее в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду, который женился на другой и купил ей мотоцикл. Она встречалась с пострадавшим с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Порномодель напала на мужчину с ножом за нежелание заниматься сексом

    Девушка занялась самодиагностикой с помощью интернета и опозорилась перед своей семьей

    Музыкант умер от удара током на сцене РГГУ в Москве

    США обвинили Россию в затягивании конфликта на Украине

    Ученый Ланьков прокомментировал свое задержание в Латвии

    Россиянка побывала в Швеции и описала особенности жизни там фразой «у нас вызывает стыд»

    В Вашингтоне перед обращением Трампа сел самолет судного дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok