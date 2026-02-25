Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 25 февраля 2026Россия

Появились подробности об атаке ВСУ на химзавод в российском городе

Смоленский губернатор Анохин сообщил о вероятной эвакуации после удара ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После удара ВСУ по производственному предприятию азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области могут эвакуировать близлежащий населенный пункт. Эти и другие подробности об атаке и ее последствиях сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — написал он.

По его словам, на месте удара по химзаводу работают спасатели, очаги возгорания уже локализованы. Для оценки последствий планируют привлечь специалистов Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Об ударе украинских войск по заводу в Смоленской области стало известно ранее 25 февраля. Губернатор ранее сообщил, что при атаке пострадали десять человек, еще четверых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

    Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

    Раскрыт эффективный способ облегчить симптомы псориаза

    Игра в снежки привела к госпитализации двух полицейских в Нью-Йорке

    Звезда «Ералаша» раскрыла секреты красоты на фото без макияжа

    Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

    Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok