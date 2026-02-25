Появились подробности об атаке ВСУ на химзавод в российском городе

Смоленский губернатор Анохин сообщил о вероятной эвакуации после удара ВСУ

После удара ВСУ по производственному предприятию азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области могут эвакуировать близлежащий населенный пункт. Эти и другие подробности об атаке и ее последствиях сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — написал он.

По его словам, на месте удара по химзаводу работают спасатели, очаги возгорания уже локализованы. Для оценки последствий планируют привлечь специалистов Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Об ударе украинских войск по заводу в Смоленской области стало известно ранее 25 февраля. Губернатор ранее сообщил, что при атаке пострадали десять человек, еще четверых спасти не удалось.