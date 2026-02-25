Реклама

Экономика
20:42, 25 февраля 2026Экономика

В России признали серьезные проблемы со сроками строительства судов

Глава Морской коллегии Патрушев признал проблемы со сроками строительства судов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Отечественное судостроение сталкивается с серьезными проблемами со сроками строительства судов и их стоимостью. Об этом на совещании по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота рассказал глава Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, к такой ситуации привели сокращение судостроения в прошлые годы и массовые закупки комплектующих за рубежом. Из-за этого после введения санкций многие проекты находятся под вопросом, а суда могут оказаться невостребованными.

Чиновник признал, что сильнее всего ощущается недостаток силовых агрегатов — это главные двигатели и генераторы, а также сложного электронного оборудования — систем навигации, связи, радиолокации и управления. Также не хватает шпилей и лебедок, техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов.

Для решения проблем правительство разработало федеральный проект «Производство судов и судового оборудования», который содержит широкий спектр мер поддержки предприятий судостроения. За три года субсидии выделены на 109 комплексных проектов по разработке судового оборудования, и часть из них уже удалось завершить.

При этом Патрушев подчеркнул, что требуется дополнительно прописать в законах обязательство по установке отечественного оборудования на суда уже на этапе формирования технических требований к будущему судну.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что российские верфи лишились заказов на каждое шестое судно, запланированное в рамках программы инвестиционных квот (предоставление прав на вылов биоресурсов взамен на строительство флота или заводов по переработке в стране). Он объяснил, что заказчики расторгают контракты из-за роста их стоимости и затягивания сроков.

