При атаке ВСУ на химзавод «Дорогобуж» погибли 4 человека и 10 пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 25 февраля атаковали промышленное предприятие в Смоленской области.

Корреспондент «Ленты.ру» с места событий сообщил, что атаке подверглось предприятие ПАО «Дорогобуж», занимающееся производством азотных удобрений. Зафиксированы прилеты по цехам аммиака и селитры — на химзаводе начался пожар. Также есть сообщения о попадании по «Дорогобужской ТЭЦ», в квартирах у горожан нет воды.

Вид на Дорогобужский завод азотных удобрений Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Глава региона раскрыл подробности

Губернатор Смоленской области Василий Анохин проинформировал, что в результате ночной массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ не выжили четыре человека, пострадали еще десять.

Противник нанес удар по гражданскому производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». По предварительной информации, в результате варварской террористической атаки ВСУ погибли четыре человека и ранены десять сотрудников предприятия Василий Анохин губернатор Смоленской области

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь. Анохин заверил, что региональное правительство окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели, они локализовали очаги возгорания. Для минимизации возможных угроз населению власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 69 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 14 были сбиты над территорией Смоленской области.

Нас всю ночь бомбили беспилотники. В 4:45 я вообще проснулась от взрывной волны сродни землетрясению, а муж в районе 6 утра — еще от одной жительница дома на улице Мира в городе Дорогобуже в беседе с «Лентой.ру»

«В 5-5:30 тут летали вертолеты, летали дроны откуда-то со стороны Сафоново. Мы в окно смотрим, летит светящийся, красоты неописуемой, горят синие и зеленые, яркие, квадратом таким, я думала, что это коптер, и летит прямо на нас, прямо над нашим домом. Я присела, голову накрыла. Думаю, как свалится нам на крышу. Тут летают, кружат эти беспилотники, ракетами их сбивают», — рассказала жительница дома на улице Седова.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

По ее словам, после происшествия перекрыли все дороги на выезд из города, в школе отменили занятия, а в магазинах раскупили всю бутилированную воду. Эту информацию подтвердили и другие собеседники издания.

«Сегодня я проснулась в районе 5-6 утра. Был очень резкий, неприятный звук параллельно моему дому. Я разбудила парня, он побежал смотреть на балкон — там зарево на заводе. Через какое-то время опять что-то пролетело, ходили, смотрели, слушали, потом уже легли спать. В 7 я встала по будильнику разбитая, думаю, надо еще полежать, и как раз в это время просто оглушительный звон с таким рикошетом, окна волной, и кровать, честное слово, как будто при землетрясении подпрыгнула, все завибрировало, и эта волна пошла дальше в другие комнаты», — рассказала «Ленте.ру» жительница дома на улице Путенкова.