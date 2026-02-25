Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 26 февраля 2026Мир

Проукраинские граждане атаковали советский мемориал в Словакии

Проукраинские граждане атаковали советский мемориал в словацком Кошице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В словацком городе Кошице сторонники проукраинской позиции провели акцию, в ходе которой закрыли плакатами памятник советским воинам-освободителям. Об этом РИА Новости заявил активист Александр Рябов.

Он сообщил, что в центре города Кошице группа людей с проукраинскими взглядами пришла к советскому мемориалу и попыталась завесить памятник баннерами в цветах украинского флага. На части плакатов были размещены лозунги, связанные с бандеровской символикой.

Он отметил, что подобные действия могут повлечь за собой правовые последствия как для организаторов акции, так и для городских властей, поскольку мемориальные объекты в Словакия находятся под охраной закона. По словам Рябова, организаторы мероприятия ввели мэрию в заблуждение, заявив, что планируют провести акцию рядом с памятником, а не непосредственно на территории мемориала.

«Город сделал ошибку, по закону у них была возможность отказать в проведении акции в этом месте и сказать, чтобы они нашли другое, это был бы нормальный процесс», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам может стать фактором роста антисемитизма в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Администрация США отказалась рассматривать инцидент в водах Кубы как нечто серьезное

    В России указали на серьезное давление на Евросоюз со стороны США

    Кендалл Дженнер обнажила ягодицы для журнала

    Высота сугробов в Москве побила рекорд 16-летней давности

    В Полтаве прозвучали взрывы

    Главу МВД Сербии госпитализировали в тяжелом состоянии

    Раскрыты наиболее распространенные причины трудностей с засыпанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok