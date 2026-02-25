Проукраинские граждане атаковали советский мемориал в словацком Кошице

В словацком городе Кошице сторонники проукраинской позиции провели акцию, в ходе которой закрыли плакатами памятник советским воинам-освободителям. Об этом РИА Новости заявил активист Александр Рябов.

Он сообщил, что в центре города Кошице группа людей с проукраинскими взглядами пришла к советскому мемориалу и попыталась завесить памятник баннерами в цветах украинского флага. На части плакатов были размещены лозунги, связанные с бандеровской символикой.

Он отметил, что подобные действия могут повлечь за собой правовые последствия как для организаторов акции, так и для городских властей, поскольку мемориальные объекты в Словакия находятся под охраной закона. По словам Рябова, организаторы мероприятия ввели мэрию в заблуждение, заявив, что планируют провести акцию рядом с памятником, а не непосредственно на территории мемориала.

«Город сделал ошибку, по закону у них была возможность отказать в проведении акции в этом месте и сказать, чтобы они нашли другое, это был бы нормальный процесс», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам может стать фактором роста антисемитизма в Европе.