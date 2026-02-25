Путин отобрал 40 россиян ради одной цели

Путин отобрал 40 россиян ради формирования нового состава Общественной палаты

Президент России Владимир Путин отобрал 40 человек ради одной цели. В Кремле разъяснили, что они сформируют новый состав Общественной палаты (ОП) РФ.

Кандидатам, которых выбрал глава государства, уже направили предложения вступить в ОП.

В пресс-службе российского лидера не раскрыли имена отобранных. Там отметили, что «не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей», а также профобъединения и НКО.

Согласно действующему законодательству, в течение 30 дней общественные палаты регионов должны избрать из числа своих членов по одному представителю в состав федеральной ОП.

Общественная палата России занимается экспертизой законопроектов, имеющих социальную значимость, до первого чтения в Государственной Думе. Попасть в состав муниципальной общественной палаты могут представители общественных и иных некоммерческих объединений, инициативных групп, а также активные жители округа в порядке самовыдвижения.

Ранее зампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина рассказала, что детсады должны работать до восьми часов вечера, так как существующий график уже сильно устарел и не в полной мере устраивает трудоустроенных родителей.