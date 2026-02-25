Раскрыт неочевидный фактор риска рака простаты

ASCO: Микропластик может быть фактором развития рака предстательной железы

Микропластик может быть связан с развитием рака предстательной железы. К такому выводу пришли исследователи, обнаружившие пластиковые частицы в большинстве проанализированных опухолевых образцов. Результаты пилотного исследования были представлены на симпозиуме Американского общества клинической онкологии (ASCO).

Ученые изучили ткани десяти пациентов, перенесших операцию по удалению предстательной железы. Частицы микропластика выявили в 90 процентах опухолей и в 70 процентах прилегающих доброкачественных тканей. При этом концентрация пластика в раковых образцах была в среднем в 2,5 раза выше — около 40 микрограммов на грамм ткани против 16 микрограммов в нераковых участках.

Для анализа использовали методы химической идентификации и строгие протоколы, исключающие загрязнение образцов: инструменты из пластика заменили на металлические и хлопковые, а работа проводилась в специальных чистых помещениях. Исследователи сосредоточились на 12 наиболее распространенных типах полимеров.

Авторы подчеркивают, что работа носит предварительный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее полученные данные указывают на возможную роль микропластика как фактора риска. В дальнейшем планируется выяснить, могут ли пластиковые частицы вызывать хроническое воспаление и повреждение клеток, способствующие развитию опухоли.

