Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:59, 25 февраля 2026Ценности

Раскрыта многомиллионная стоимость пластики 54-летней матери Оксаны Самойловой

Хирург Балакеримова: Пластика матери Самойловой стоила около трех млн рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал Samoylovaoxana

Российские пластические хирурги Зухра Балакеримова и Мадина Осман раскрыли многомиллионную стоимость пластики матери предпринимательницы Оксаны Самойловой Елены. Материал публикует «Газета.ru».

По мнению специалистов, цена на коррекцию груди родственницы звезды в Дубае составила около трех миллионов рублей. «Это новая методика по подтяжке, соответственно, и цена такая», — объяснила Балакеримова.

В то же время Осман подчеркнула, что, вопреки утверждениям Самойловой, методика операции в хирургии не новая.

Говорить об авторской методике врач может даже в том случае, если внес какие-то незначительные коррективы, штрих, который улучшил результат или уменьшил время реабилитации. Мама Оксаны Самойловой сделала подтяжку груди, где помимо того, что отсекается лишняя ткань, придается объем без использования имплантов. Это достаточно давно известная операция, не является тайной. Этот метод отличается от стандартного подхода, но не сказать, что это суперновая методика. Процедура, конечно, хороша для тех, кто не хочет ничего инородного внутри, для желающих подтянуть грудь, уменьшить объем

Мадина Османпластический хирург

Ранее в феврале инсайдер раскрывал детали операции матери Самойловой. По его словам, женщине провели якорную подтяжку груди, ради которой она на два дня летала в Дубай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Существование толстых медведей в одном регионе опровергли

    Трампу дали совет по ультиматуму для Зеленского

    В Москве девочка стала заложницей сугроба

    Мужчина спас девушку от навязчивых туристов в Венеции и получил удар ножом в шею

    Раскрыта многомиллионная стоимость пластики 54-летней матери Оксаны Самойловой

    На Западе выступили с серьезным призывом по Украине

    Комик Сабуров пошутил про изгнание из России на первом после отъезда концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok