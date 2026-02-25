Раскрыта многомиллионная стоимость пластики 54-летней матери Оксаны Самойловой

Хирург Балакеримова: Пластика матери Самойловой стоила около трех млн рублей

Российские пластические хирурги Зухра Балакеримова и Мадина Осман раскрыли многомиллионную стоимость пластики матери предпринимательницы Оксаны Самойловой Елены. Материал публикует «Газета.ru».

По мнению специалистов, цена на коррекцию груди родственницы звезды в Дубае составила около трех миллионов рублей. «Это новая методика по подтяжке, соответственно, и цена такая», — объяснила Балакеримова.

В то же время Осман подчеркнула, что, вопреки утверждениям Самойловой, методика операции в хирургии не новая.

Говорить об авторской методике врач может даже в том случае, если внес какие-то незначительные коррективы, штрих, который улучшил результат или уменьшил время реабилитации. Мама Оксаны Самойловой сделала подтяжку груди, где помимо того, что отсекается лишняя ткань, придается объем без использования имплантов. Это достаточно давно известная операция, не является тайной. Этот метод отличается от стандартного подхода, но не сказать, что это суперновая методика. Процедура, конечно, хороша для тех, кто не хочет ничего инородного внутри, для желающих подтянуть грудь, уменьшить объем Мадина Осман пластический хирург

Ранее в феврале инсайдер раскрывал детали операции матери Самойловой. По его словам, женщине провели якорную подтяжку груди, ради которой она на два дня летала в Дубай.