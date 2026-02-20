Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:51, 20 февраля 2026Ценности

Мать Оксаны Самойловой сделала пластику

Super: Мать блогера Оксаны Самойловой сделала якорную подтяжку груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Мать российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой Елена сделала пластическую операцию. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, женщине провели якорную подтяжку груди, ради которой она на два дня летала в Дубай. При этом в рамках процедуры использовались сетки Galaflex, помогающие создать «внутренний бюстгальтер».

В настоящее время родительница инфлюэнсерши вернулась в Москву и чувствует себя хорошо. «Она сильно изменилась как будто. Внутренне на 100 процентов, она как распустившийся цветок», — отметил источник.

Ранее в феврале Оксана Самойлова оценила свою внешность после развода с рэпером Джиганом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok