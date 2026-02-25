Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 25 февраля 2026Забота о себе

Раскрыта неочевидная причина бессонницы

Отоларинголог Мори предупредила о бессоннице из-за неправильного ночного дыхания
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Неправильное ночное дыхание может привести к бессоннице, предупредила отоларинголог Рената Мори. Эту неочевидную причину некачественного ночного отдыха она раскрыла в разговоре с изданием Terra.

«Во время сна организму необходимо замедлить темп, но когда возникают трудности с дыханием, мозг воспринимает это как угрозу и остается в состоянии повышенной готовности. Это мешает человеку достичь более глубоких стадий сна, хотя он даже не осознает этого», — пояснила Мори.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

По ее словам, проблемы с дыханием ночью могут возникнуть по многим причинам. Среди них специалистка назвала искривление носовой перегородки, аллергический ринит, хронический синусит, храп, обструктивное апноэ сна, а также увеличение аденоидов и миндалин. В заключение Мори призвала обратиться к врачу в случае появления сухости во рту после пробуждения, дневной усталости и беспокойного сна.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, какие продукты следует включить в рацион в период холодов. По ее утверждению, квашеная капуста укрепляет микрофлору кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Венгрии назвали ответственных за блокировку нефтепровода «Дружба»

    Мерцу посоветовали посетить Москву

    В Петербурге стало меньше одного вида жилья

    В Госдуме заявили о провале Зеленского

    Опубликованы лучшие фотографии животных 2026 года

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Звезда российских сериалов назвала Кологривого заботливым папой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok