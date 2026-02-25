Раскрыта неочевидная причина бессонницы

Отоларинголог Мори предупредила о бессоннице из-за неправильного ночного дыхания

Неправильное ночное дыхание может привести к бессоннице, предупредила отоларинголог Рената Мори. Эту неочевидную причину некачественного ночного отдыха она раскрыла в разговоре с изданием Terra.

«Во время сна организму необходимо замедлить темп, но когда возникают трудности с дыханием, мозг воспринимает это как угрозу и остается в состоянии повышенной готовности. Это мешает человеку достичь более глубоких стадий сна, хотя он даже не осознает этого», — пояснила Мори.

По ее словам, проблемы с дыханием ночью могут возникнуть по многим причинам. Среди них специалистка назвала искривление носовой перегородки, аллергический ринит, хронический синусит, храп, обструктивное апноэ сна, а также увеличение аденоидов и миндалин. В заключение Мори призвала обратиться к врачу в случае появления сухости во рту после пробуждения, дневной усталости и беспокойного сна.

