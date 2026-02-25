Раскрыта обстановка на месте удара ВСУ по химзаводу в российском городе

Анохин: Начавшийся из-за удара ВСУ пожар на химзаводе в Дорогобуже ликвидирован

Пожар, начавшийся в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому предприятию «Дорогобуж» в городе Дорогобуже, ликвидирован. Обстановку раскрыл губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram.

По его словам, на месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники скорой помощи. «В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что число жертв атаки на химзавод выросло до семи. Еще 10 человек пострадали, они госпитализированы. Как минимум у троих выявили тяжелые травмы.

ВСУ осуществили удар по предприятию «Дорогобуж» в ночь на 25 февраля. По информации «Ленты.ру», прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, в результате чего на заводе начался пожар. Одна из местных жительниц рассказала, что в момент атаки ощутила взрывную волну, похожую на землетрясение.