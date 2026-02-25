Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 25 февраля 2026Россия

Раскрыта обстановка на месте удара ВСУ по химзаводу в российском городе

Анохин: Начавшийся из-за удара ВСУ пожар на химзаводе в Дорогобуже ликвидирован
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пожар, начавшийся в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому предприятию «Дорогобуж» в городе Дорогобуже, ликвидирован. Обстановку раскрыл губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram.

По его словам, на месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники скорой помощи. «В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что число жертв атаки на химзавод выросло до семи. Еще 10 человек пострадали, они госпитализированы. Как минимум у троих выявили тяжелые травмы.

ВСУ осуществили удар по предприятию «Дорогобуж» в ночь на 25 февраля. По информации «Ленты.ру», прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, в результате чего на заводе начался пожар. Одна из местных жительниц рассказала, что в момент атаки ощутила взрывную волну, похожую на землетрясение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

    В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok