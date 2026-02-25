Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 25 февраля 2026Мир

Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

Глава МИД Германии: Тему использования активов РФ для Украины сняли с повестки
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Тему использования активов России для Украины сняли с повестки. Судьбу идеи раскрыл глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево, трансляция доступна на YouTube-канале немецкого внешнеполитического ведомства.

«Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот кредит [на 90 миллиардов евро], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», — отметил дипломат.

По его словам, использование замороженных российских активов может позже вернуться на повестку дня, но на данный момент дискуссия об этом завершена.

Ранее Вадефуль заявил, что в Европейском союзе (ЕС) ведут ожесточенный спор с Венгрией после блокировки страной кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и отказа поддержать 20-й пакет санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию после запрета на въезд

    Второй трамвайный диаметр запланировали запустить в Москве

    Рэпер A$AP Rocky украсил президентский люкс бриллиантами на день рождения Рианны

    В России собрались ускорить приватизацию

    Разведенный Богатырев прокомментировал слухи о романе с молодой актрисой

    Стала известна дата новых переговоров по Украине в Женеве

    В России усомнились в словах Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok