Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

Глава МИД Германии: Тему использования активов РФ для Украины сняли с повестки

Тему использования активов России для Украины сняли с повестки. Судьбу идеи раскрыл глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево, трансляция доступна на YouTube-канале немецкого внешнеполитического ведомства.

«Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот кредит [на 90 миллиардов евро], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», — отметил дипломат.

По его словам, использование замороженных российских активов может позже вернуться на повестку дня, но на данный момент дискуссия об этом завершена.

Ранее Вадефуль заявил, что в Европейском союзе (ЕС) ведут ожесточенный спор с Венгрией после блокировки страной кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и отказа поддержать 20-й пакет санкций против России.